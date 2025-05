Über 40 Prozent der in der Studie befragten Frauen gaben an, dass die Wechseljahre negative Auswirkungen auf ihre Karriere hatten – jede fünfte Frau über 55 ging deshalb sogar früher in Rente. Und: Weniger als 5 Prozent der Frauen erleben am Arbeitsplatz echte Unterstützung durch ihre Führungskraft. Oftmals ist das Thema hier noch tabu.