Die Ursache von PMS ist nicht abschließend geklärt. Ein Auslöser von PMS ist möglicherweise die empfindliche Reaktion der Betroffenen auf Abbauprodukte von Progesteron. Progesteron ist das Hormon, das der weibliche Körper vor allem in der zweiten Zyklushälfte vor dem Einsetzen der Regelblutung bildet. Der Botenstoff Serotonin scheint ebenfalls eine wichtige Rolle zu spielen. Auch Stress, Rauchen, Alkohol, Schlafmangel und genetische Veranlagung spielen eine Rolle. Ebenso kann ein Mangel an Magnesium oder Kalzium PMS fördern.

Ob eine Frau unter PMS leidet, kann die Ärztin oder der Arzt nur anhand der Beschwerden herausfinden. Dabei geht es vor allem darum, ob die Symptome mit dem Zyklus in Verbindung stehen und dann enden, wenn die Regel einsetzt. Ein Beschwerden- und Zyklustagebuch kann für das Gespräch mit dem Arzt hilfreich sein.

Typisch sind psychische oder emotionale Symptome wie Reizbarkeit, Angst, Erregung, Wut, Schlaflosigkeit, Konzentrationsprobleme, Lethargie, Depressionen und starke Müdigkeit. Ebenso können Frauen sich aufgebläht fühlen und vorübergehend an Gewicht zunehmen. Die Brüste können sich voll anfühlen und schmerzhaft sein. Betroffene verspüren oft auch ein Schwere- oder Druckgefühl im Unterleib. PMS kann zudem andere Erkrankungen wie Migräne oder Allergien verschlimmern.

Meist treten die Beschwerden bis zu zehn Tagen vor der Periode auf und verstärken sich zunehmend, sind also kurz vor dem Eintritt der Regel am stärksten. Oft verschwinden die Symptome mit den Beginn der Blutung oder am Tag danach.