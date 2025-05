Sind die vorzeitigen Wechseljahre jedoch die Folge von Operationen oder Chemotherapie, kann eine Erholung der Eierstockfunktion versucht werden. Insgesamt gilt: Wenn sich betroffene Frauen fragen, welche Chancen auf eine Schwangerschaft in ihrem Fall bestehen, ist eine Beratung durch die Frauenärztin oder den Frauenarzt unerlässlich. Zunächst sollte dann, so Hormon-Expertin Dr. Katrin Schaudig, das sogenannte "Anti-Müller-Hormon" (AMH) bestimmt werden, das Auskunft darüber gibt, wie viele Eizellen noch vorhanden sind. Ist der Wert gut, kann man sich an einen Kinderwunsch-Spezialisten wenden, der dann weitere Hormonwerte misst und gemeinsam mit der Frau oder dem Paar das weitere Vorgehen bespricht. Mitunter können dann auch Hormone eingesetzt werden, die den Zyklus anstoßen oder die Eizellenreifung stimulieren.

Manche Frauen werden mit Mitte 40 ungewollt schwanger und Ärzte weisen immer wieder darauf hin, dass auch in den Wechseljahren noch verhütet werden muss. Ist es also gar nicht so schwierig, auch in diesem Alter noch ein Kind zu bekommen?



Für die meisten Frauen sind die Chancen gering: Für Frauen über 40 Jahre sind die Chancen auf eine Schwangerschaft deutlich niedriger als in jüngeren Jahren. Nicht nur der Eizellenvorrat schwindet, auch die Qualität der Eizellen selbst nimmt ab.



Bereits mit Anfang 40 besteht nur noch eine Wahrscheinlichkeit von etwa 5-10 Prozent pro Zyklus, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Dennoch lohnt der Besuch einer Spezialpraxis, um die Möglichkeiten genauer einschätzen zu können.



Mögliche Maßnahmen reichen von Zyklusbeobachtungen und Hormonbehandlungen bis hin zu Fruchtbarkeitsbehandlungen wie IVF (In-vitro-Fertilisation). Hormonbehandlungen zielen darauf ab, die Eizellreifung zu fördern und den Eisprung auszulösen. Auf diese Weise lässt sich die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Befruchtung steigern.