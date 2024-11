Was bedeutet eigentlich Resilienz? Ursprünglich kommt der Begriff Resilienz aus der Physik. Dort verwendet man ihn, um die Fähigkeit eines elastischen Werkstoffs zu beschreiben, sich in seine ursprüngliche Form zurückzuverwandeln.



In Anlehnung an das physikalische Prinzip bezeichnet die Psychologie Menschen als resilient, die einen optimistischen Umgang mit den kleinen und größeren Krisen des Lebens pflegen, sich von Alltagssorgen und Leistungsdruck nicht aufreiben lassen.



Resilienz ist eine besondere Kraft der Psyche, Belastungen auszuhalten: eine ausgeprägt lebensmutige Haltung.