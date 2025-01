Viele Menschen sehnen sich nach Momenten, in denen sie dem Alltag so richtig entfliehen können. Um dies zu erreichen, ist der Griff zu Alkohol oder Drogen oft nicht weit. Doch ein Rausch muss nicht unbedingt durch schädliche Substanzen ausgelöst werden.



Es gibt auch natürliche und gesunde Wege, intensive Glücksgefühle zu erleben und in einen positiven, fast rauschhaften Zustand zu gelangen. Man spricht dann von einem "Natural High". Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich diesen natürlichen "Highs" zu nähern.

Mit Laufschuhen zum "High"

Eine der effektivsten Methoden, das Gehirn mit Glückshormonen zu füllen, ist Bewegung. Vor allem Sportarten wie Laufen, Radfahren, Rudern und Schwimmen können ein besonderes "High" erzeugen - das sogenannte "Runner's High".



Dabei handelt es sich um einen subjektiven Zustand, der zum Beispiel bei trainierten Läufern eine enorme Euphorie und das Gefühl auslöst, unendlich weit und schnell laufen zu können. Das "Runner's High" ist nicht garantiert, laut AOK erleben es aber etwa 70 Prozent der Ausdauer-Sportler mindestens einmal im Leben.

Tanzen bis zur Ekstase

Auch Tanzen hat mit Bewegung zu tun und ist eine wirksame Möglichkeit, um sich in einen rauschähnlichen Zustand zu versetzen. Was im Vergleich zum Sport hinzukommt, ist die Musik. Sie ist in der Lage, starke Emotionen auszulösen und einen ekstatischen Zustand zu erzeugen.



Die Kombination von Bewegung und Hingabe an die Musik kann Glückshormone freisetzen und das Belohnungssystem im Gehirn aktivieren - vor allem dann, wenn das Tanzen völlig losgelöst und ohne Bewertung geschieht. Es geht also nicht um den lokalen Tanzkurs.

Meditation und Atmung

Durch Meditation kann der Bewusstseinszustand so verändert werden, dass er als natürlicher Rausch empfunden wird. Vor allem bei Menschen, die häufig meditieren, können dadurch Glückshormone ausgeschüttet werden, die zu einem Zustand tiefer Entspannung und Wohlbefinden führen.



Ein wichtiger Aspekt bei der Meditation ist auch die Atmung. Bestimmte Atemübungen können helfen, einen tiefen, friedlichen Zustand zu erreichen, der fast tranceartig werden kann.



Euphorische Gefühle können auch beim so genannten "Flow" auftreten, einem Zustand völligen Aufgehens in einer Tätigkeit, bei dem Raum und Zeit vergessen werden. Beispiele für entsprechende Tätigkeiten sind Malen, Schreiben und Musizieren.

Nähe und Sex

Körperliche Nähe und Intimität mit einem geliebten Menschen können Glücksgefühle auslösen, die denen eines Rausches ähneln. Verantwortlich dafür ist das so genannte "Kuschelhormon" Oxytocin. Auch beim Sex oder bei tantrischen Praktiken werden verschiedene Glückshormone ausgeschüttet, die zu einem natürlichen "High" führen können.

Luzide Träume