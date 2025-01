3. Halten Sie vier Wochen durch

"Das Allerwichtigste ist, dass man eine gewisse Zeit durchhält“, so Psychologin Sonja Lippke. Zwei, besser vier Wochen sind dabei die Mindest-Zeitspanne, die man sich selbst geben sollte. Noch mehr Zeit sollten sich Menschen nehmen, die eine besondere Herausforderung zu meistern haben: Wer beispielweise aufhören will zu rauchen, sollte durchaus in einer Zeitspanne von zwei Jahren denken.



Der längere Zeithorizont hilft dabei, nicht zu schnell damit zu rechnen, dass der neue Vorsatz sofort ganz leicht fällt. Klappt trotzdem nicht? Dann passt vielleicht das Ziel gar nicht zu einem - lieber "umstellen auf etwa anderes, das besser zu einem passt", so Lippke.

4. Das Ziel muss passen

Vorsätze, bei denen Sie schon der Gedanke daran unglücklich macht, können nicht klappen! Es kommt darauf an, den Vorsatz so auszugestalten, dass etwas Erstrebenswertes dabei ist, dass man den Vorteil für sich persönlich wirklich empfindet und im besten Falle sogar eine Idee dafür entwickelt, was bei der Umsetzung oder spätestens beim Erreichen des Ziels Freude machen könnte.



Meinald Thielsch, Psychologie-Professor an der Universität Münster, fasst es so zusammen: "Es sollte mir ein bisschen Spaß machen und ein realistisches Ziel sein."

5. Nicht zu viel auf einmal