Psychologin Martina Grunenberg kennt die Fallstricke bei Komplimenten und rät zur Vorsicht - wenn es ums Aussehen geht. "Gerade in der Berufswelt besteht das Risiko, dass der Empfänger eines 'Schönes Outfit!'-Spruchs sich auf seine Kleidung reduziert und seine Arbeit nicht wertgeschätzt sieht." Und das kann sich sogar negativ auf den Job auswirken!

Denn Experimente hätten schon gezeigt, dass Männer wie Frauen mathematische Aufgaben schlechter lösten, wenn ihnen zuvor Komplimente zu ihrem Äußeren gemacht worden seien. "Wer fürs Äußere gelobt wird, arbeitet also schlechter", sagt die Psychologin.



Warum dieser Effekt eintritt, ist aber wahrscheinlich je nach Geschlecht unterschiedlich. Bei Frauen geht man davon aus, dass sie sich an alte Stereotype erinnert fühlen - nach dem Motto 'Als Frau sehe ich gut aus, kann aber schlecht Mathe'. Männer hingegen würden sich dann vor allem darauf konzentrieren, was sie nicht bekommen haben: ein Lob für ihre Arbeit. "Dadurch entsteht für diesen Moment das Selbstbild, dass sie äußerlich top sind - geistig aber weniger."