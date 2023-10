Meist tritt der Schmerz nur in einer Kopfhälfte auf, daher auch der Name: "Migräne" leitet sich von dem griechischen "Hemikranie" ab, was so viel wie "halbköpfig" bedeutet. Migräne ist jedoch mehr als eine heftige Kopfschmerzattacke. Eine Migräne ist eine neurologische Störung, die zu den am häufigsten auftretenden chronischen Erkrankungen zählt.