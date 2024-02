In Europa häufen sich seit Beginn dieses Jahres die Fälle von Masern, dabei wird eigentlich die Ausrottung des Virus angestrebt. Gleich mehrere Länder haben mit Masern-Ausbrüchen zu kämpfen - unter anderem Österreich, Großbritannien und Rumänien. Dort gab es bereits die ersten Todesfälle infolge des Virus.



Auch in Deutschland steigt die Anzahl der Masern-Erkrankungen. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise sind in diesem Jahr bereits 24 Fälle gemeldet worden. Das sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums des Landes der Düsseldorfer "Rheinischen Post" vom 26.02. Zum Vergleich: In den Jahren 2021 und 2022 gab es den Angaben zufolge jeweils nur zwei Masernfälle, im gesamten Jahr 2023 waren es 15.



"Der Schwerpunkt des Masern-Geschehens in NRW seit Jahresbeginn liegt bei Kindern", so die Sprecherin weiter. Die Patienten hatten gar keinen oder nur einen unvollständigen Impfschutz. Dafür könne es viele Gründe geben: "Dies sind verpasste oder verschobene Termine insbesondere bei Kindern während pandemischer Zeiten, eine geringe Risikowahrnehmung bezüglich der Masernerkrankung oder auch Vorbehalte gegenüber der Sicherheit von Impfungen", erklärt die Sprecherin.



Auch in Berlin sind in den ersten Wochen des neuen Jahres vermehrt Maserninfektionen nachgewiesen worden. Die Zahl der bestätigten Fälle liegt bislang bei acht. (Stand: 16.02.) Auch hier zum Vergleich: 2023 sind insgesamt "nur" ein Dutzend Menschen in Berlin nachweislich an Masern erkrankt.