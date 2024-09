Die Eltern, die ihren Kindern im Rahmen der Studie kochsalzhaltige Nasentropfen gaben, stellten diese selbst her: Eine hypertone Kochsalzlösung (bestehend aus Meersalz und Wasser, mit einem Natriumchloridgehalt von etwa 2,6 Prozent) wurde mit jeweils drei Tropfen pro Nasenloch mindestens viermal am Tag gegeben - so lange, bis es dem Kind besser ging. Eine effektive und preiswerte Lösung.



Hyperton bedeutet, dass der Salzgehalt der Lösung höher ist als in den Zellen und Körperflüssigkeiten. Bei einer isotonen Salzlösung dagegen liegt die Salzkonzentration auf einem ähnlichen Niveau wie der Salzgehalt in den menschlichen Zellen.



Wer die Tropfen nicht selbst herstellen will, kann diese auch in der Apotheke als Nasentropfen oder Nasenspray erwerben.