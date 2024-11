Die Krankheitserreger einfach wegspülen - das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Doch tatsächlich sind Nasenduschen gut geeignet, um mit einer salzhaltigen Flüssigkeit Verkrustungen in der Nase zu lösen und Schleim herauszuspülen.

Ob Spülkanne, Kunststoffflasche mit Nasenaufsatz oder ein Glas: Gefäße für eine Nasendusche gibt es diverse. Die Spüllösung kann entweder in der Apotheke gekauft oder ganz simpel mit Wasser und Salz selbst hergestellt werden. Allerdings muss man dabei unbedingt auf die richtige Konzentration achten.



Meist wird eine sogenannte isotone Salzlösung empfohlen - hier liegt die Salzkonzentration auf einem ähnlichen Niveau wie der Salzgehalt in den menschlichen Zellen. Dafür werden 9 Gramm Salz in einem Liter körperwarmem Wasser aufgelöst.