Wenn sich ein Typ-1-Diabetes entwickelt, treten eine Reihe von Warnzeichen auf, die von Eltern aber oft falsch interpretiert oder gar nicht erst für auffällig befunden werden. Denn oft wird Diabetes mit höherem Lebensalter, Übergewicht und Bewegungsmangel assoziiert. Vielen Menschen ist unklar, dass auch gesunde, aktive Kinder und Jugendliche Diabetes bekommen können.



Die fatale Folge ist, dass Diabetes erst viel zu spät diagnostiziert wird. Wenn Kinder zum Beispiel viel trinken, häufig auf die Toilette müssen, viel Gewicht verlieren oder ständig müde sind, sollten die Alarmglocken schrillen.



Werden die Warnzeichen ignoriert, kann es zu einer massiven Störung des Stoffwechsels aufgrund einer Übersäuerung des Körpers kommen. In der Regel geht das mit deutlich erhöhten Blutzuckerwerten einher. Mediziner sprechen von einer Ketoazidose. Bleibt eine Ketoazidose unbehandelt, kann das lebensgefährlich sein!

Bildrechte: IMAGO / YAY Images

Diabetes Typ-1 Diabetes Typ-1 ist bis zu einem gewissen Grad vererbbar und wird durch eine Fehlfunktion des Immunsystems verursacht.



Das Immunsystem greift Zellen in der Bauchspeicheldrüse an, die normalerweise Insulin produzieren. Dadurch kommt es zu einem Mangel an Insulin.



Insulin ist jedoch nötig, um Zucker aus dem Blut in die Zellen weiterzuleiten. Der Zuckerspiegel im Blut steigt an. Insulin muss also von außen zugeführt werden, um die Werte zu regulieren – indem man es spritzt oder über eine Insulinpumpe verabreicht.

Auch immer mehr Fälle von Diabetes Typ 2

Alarmierend ist vor allem die zunehmende Zahl an Menschen, die auch schon in jungen Jahren an Diabetes Typ-2 erkranken. Typ-2 tritt eigentlich vermehrt im Erwachsenenalter und im Zusammenhang mit anderen gesundheitlichen Problemen wie Bluthochdruck und hohen Blutfettwerten auf.



Etwa sechs Prozent der deutschen Kinder und Jugendlichen unter 19 sind adipös, dreizehn Prozent übergewichtig. Experten schätzen, dass von den stark übergewichtigen, also adipösen Jugendlichen in Deutschland ungefähr jeder Hundertste einen Typ-2-Diabetes hat - häufig allerdings unerkannt. Bildrechte: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Kinder mit Typ-1-Diabetes besitzen zu wenig oder kein eigenes Insulin mehr. Die Folge: Der Zucker aus dem Blut gelangt nicht mehr in die Zellen, dort wird er allerdings für die Energiegewinnung benötigt. Die Behandlung des Typ-1-Diabetes zielt deshalb vor allem darauf ab, den Stoffwechsel wieder in den Griff zu bekommen und stark erhöhte oder zu niedrige Blutzuckerwerte zu vermeiden.



Ein behandelnder Arzt passt die Therapie nach den individuellen Blutzuckerwerten und den Lebensumständen des Kindes an. Eltern und Kind lernen in Diabetes-Schulungen, wie sie den Alltag mit der Krankheit meistern. In der Regel werden die Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen getragen. Auch für Lehrer und Betreuer gibt es Schulungen, in denen sie sich informieren können.

Wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt und das eigene Kind in den Kindergarten oder die Schule kommt, ist das immer ein besonders aufregendes Ereignis für die Familie. Für Eltern von Kindern mit Diabetes mischt sich unter die Vorfreude meist noch eine große Portion Sorge.

Grundsätzlich gilt: Kinder mit Diabetes sind genauso belastbar und leistungsfähig wie gesunde Kinder. Dennoch gibt es einiges zu beachten, um es Lehrern, Erziehern und natürlich dem Kind einfacher zu machen.



Kommunikation ist alles: Es ist wichtig, Kita oder Schule frühzeitig über die Erkrankung zu informieren, damit sie sich auf den Umgang mit dem Kind vorbereiten können. Durch gute Kommunikation, Wissensvermittlung, Notfallboxen, etc. können Ängste bei Lehrern und Erziehern abgebaut werden.

Notfall-Kontakte: Wichtig ist auch, dass Sie als Eltern für eventuell auftretende Probleme erreichbar sind.

Absprache mit den Lehrern: Geben Sie genaue Anweisungen, wann das Kind den eigenen Zuckerspiegel messen muss, wann das Kind essen soll oder was erste Anzeichen für eine Unterzucker-/Überzuckerung sein können.

Planung und Organisation: Der Schul- und Kitaalltag eines Kindes mit Diabetes muss gut organisiert sein. Berechnen Sie täglich das Mittagessen oder Frühstück, denn wenn Sie die Angaben hinsichtlich der notwendigen Insulinabgabe klar beschriften, erleichtert dies die Zusammenarbeit mit Lehrern oder Erziehern.

Blutzuckermessgerät immer greifbar: Die meisten Kinder tragen zwischenzeitlich einen Sensor, doch bei einem Ausfall muss schnell und zuverlässig der Blutzucker gemessen werden können.

Bildrechte: picture alliance / ZB | Jens Kalaene

Integrationskraft: Schulalltag meistern mit Diabetes Typ-1