Termin beim Hausarzt, die Impfung steht an und dann kommt die entscheidende Frage: rechter oder linker Arm? Welche Seite einem lieber ist, entscheidet oft das Bauchgefühl. Aber die Entscheidung sollte gut überlegt sein. Australische Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, dass Corona-Impfungen eine bessere Wirkung zeigen, wenn die Impfdosen im selben Arm verabreicht werden. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "Cell" veröffentlicht. Ob dieser Effekt auch bei anderen Impfungen auftritt, soll nun untersucht werden.

Tri Phan, University New South Wales

Das australische Forschungsteam entdeckte, dass sogenannte B-Gedächtniszellen, die zur Erkennung von Krankheitserregern entscheidend sind, in jenen Lymphknoten bleiben, die der Einstichstelle am nächsten liegen. Bei einer Auffrischimpfung an derselben Stelle können die B-Gedächtniszellen somit besser aktiviert werden, um passende Antikörper zu bilden.