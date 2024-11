Ein Blick auf die aktuellen 7-Tage-Inzidenzen in Deutschland zeigt: Es gibt ein starkes Ost-West-Gefälle. Während zum Beispiel in Sachsen-Anhalt der Wert bei 33,1 liegt, registriert Rheinland-Pfalz "nur" einen Wert von 5,0. Zur Erinnerung: Der Wert sagt aus, wie viele Corona-Fälle es in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gab.



Der bundesweite Durchschnitt liegt aktuell bei 8,5 (Stand: 19.11.24). Tendenz: leicht sinkend.