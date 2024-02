Gesund abnehmen heißt, abzunehmen, ohne dem Körper zu schaden. Viele Diäten versprechen schnelle Erfolge, hohe Gewichtsabnahme in kurzer Zeit. Doch das kann dem Körper in vielfältiger Hinsicht schaden. Einseitige Diäten können zu einer Mangelernährung führen, zu viel Gewichtsverlust beispielsweise den weiblichen Zyklus durcheinanderbringen. Strenge Regeln solcher Programme sorgen oft für hohe Abbruchquoten. Und all das bedeutet meist: Jojo-Effekt und wenig Erfolg.

Was ist Adipositas? 2017 waren etwa 18 Prozent der Männer und 14 Prozent der Frauen adipös, also krankhaft fettleibig. Nach WHO-Definition gilt ein Mensch mit einem Body-Mass-Index (BMI) von über 30 als fettleibig. Adipositas gilt als Risikofaktor für die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere Erkrankungen wie etwa Diabetes.

Wer gesund und nachhaltig abnehmen will, muss lernen, zu widerstehen. Das ist gar nicht so einfach ist, denn dafür muss das Gehirn umprogrammiert werden. Der präfrontale Kortex ist für Impulskontrolle notwendig und muss lernen, nicht jeder Versuchung nachzugehen.



Dafür stellt Dr. Lekutat einen Teller mit Keksen auf, an einem Ort, an dem er mehrmals täglich vorbei geht. Jedes Mal, wenn er an dem Teller vorbei geht, nimmt er keinen Keks. Das Gehirn lernt dadurch zu widerstehen. Mit der Zeit sollte es einfach sein, den Impuls zu kontrollieren und bewusst zu essen.