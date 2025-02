Nachtisch geht immer! Schließlich sind der herzhafte und der süße Magen zwei völlig unterschiedliche Dinge, oder? Diese klassische Ausrede kennt jeder, der nach dem Essen Lust auf was Süßes verspürt.



Aber warum ist das so? Ein Forscherteam hat jetzt das Geheimnis um den "Dessertmagen" gelüftet. Die Erklärung ist gar nicht so kompliziert!



Eigentlich sind gar nicht wir schuld an dem Heißhunger auf Süßigkeiten nach einer Mahlzeit, sondern unser Gehirn! Denn das Verlangen nach etwas Süßem ist quasi im Kopf verankert.