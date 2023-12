In Tierversuchen erwies sich Acrylamid als erbgutverändernd und krebserregend. Ein Grenzwert, bei dessen Unterschreitung ein gesundheitliches Risiko ausgeschlossen werden kann, ließ sich bislang nicht festlegen. Vorbeugend empfehlen Experten daher, den Acrylamidgehalt in Lebensmitteln möglichst zu minimieren.

Experten raten außerdem, Zimt nur in Maßen zu verwenden. Der Grund: Zimt enthält den natürlichen Aromastoff Cumarin, der in großen Mengen die Leber von Kindern schädigen kann.



Die Stiftung Warentest empfiehlt bei Zimtpulver die Sorte Ceylon. In früheren Tests fanden sich in Ceylon demnach viel geringere Cumaringehalte als in anderen Sorten.



Zudem raten Experten, statt fertig gemahlener Hasel- und Walnüsse ganze Nüsse zu kaufen und diese selbst zu zerkleinern. Gemahlene Nüsse sind anfälliger für Schimmelpilze.