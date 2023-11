Ursprünglich war das Medikament Zepbound gar nicht zum Abnehmen gedacht. Es wurde bereits im vergangenen Jahr sowohl in den USA als auch in der EU unter dem Namen Mounjaro zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen. Als Abnehmspritze heißt es nun Zepbound.



Das Pharmaunternehmen Eli Lilly ist mit seiner neuen Abnehmspritze nicht der erste Anbieter auf dem Markt. Der dänische Phamarkonzern Novo Nordisk ist bereits mit den konkurrierenden Präparaten Ozempic (für Diabetiker) und Wegovy (bei Adipositas) sehr erfolgreich - auch in Deutschland.