Ein kleines und seit Jahrhunderten bekanntes Korn, das regional wächst. Und das soll nun das neue Superfood sein? Ja! Denn die Samen sind nicht nur gut für die Verdauung, sondern wirken auch positiv auf den Cholesterinspiegel, sind entzündungshemmend und stecken voller Proteine. All diese Eigenschaften können sogar beim Abnehmen helfen!

Welche Wirkung auf die Gesundheit hat Leinsamen?

Verdauungs-Booster: Leinsamen ist eine Top-Quelle für Ballaststoffe, die eine wichtige Rolle bei der Verdauung spielen. Die Schleimstoffe, die im Leinsamen enthalten sind, quellen im Magen auf und sorgen so für eine längere Sättigung. Außerdem regen sie die Darmbewegung an und wirken damit Verstopfungen entgegen.



Omega-3-Fettsäuren: Leinsamen enthält eine hohe Konzentration an Alpha-Linolensäure (ALA), einer Omega-3-Fettsäure. Alpha-Linolensäure kann den Cholesterinspiegel senken und damit das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren.



Antioxidantien: Der entzündungshemmende Wunderstoff in Leinsamen? Lignane! Diese Pflanzenstoffe können die Zellen vor schädlichen freien Radikalen schützen. Lignanereiche Ernährung reduziert das Risiko für verschiedene Krebserkrankungen, zum Beispiel für Speiseröhren-, Magen- und Darmkrebs sowie Brustkrebs für Frauen nach der Menopause. Außerdem verringert der Verzehr von Lignanen das Risiko, Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln.

Hilft Leinsamen beim Abnehmen?

Indirekt kann Leinsamen beim Abnehmen helfen: Indem die Samen das Sättigungsgefühl erhöhen, die Verdauung fördern und den Blutzuckerspiegel stabilisieren, tragen sie dazu bei, Heißhunger und übermäßiges Essen zu vermeiden.

Leinsamen essen: ganz oder geschrotet?

Egal ob braun oder golden, geschrotet oder ganz – Leinsamen sind in jeder Form gesund. Allerdings gibt es kleine Unterschiede, was die Verwertung angeht:

Geschrotete Leinsamen wirken im Porridge oder Müsli besser als ganze Körner, denn dann können die Inhaltsstoffe in der Schale ihre Wirkung entfalten.

Man kann Leinsamen selber mahlen und auch geschrotet kaufen - sollte ihn dann allerdings zügig verbrauchen.

Ganze Leinsamen eignen sich vor allem, um die Verdauung zu fördern.

Goldene Leinsamen sind oft teurer und weniger leicht erhältlich als braune, der Nährstoffgehalt beider Sorten ist vergleichbar hoch.

Wichtig ist es, immer ausreichend zu trinken, wenn man Leinsamen zu sich nimmt - am besten rund ein Glas Wasser zusätzlich pro Teelöffel Leinsamen. Sonst drohen Verdauungsprobleme.

Ist Leinsamen roh giftig oder schädlich? Wieviel darf man pro Tag essen?

Ein guter Richtwert für den Verzehr ist ein Esslöffel (15-20 Gramm) am Tag. Warum es nicht mehr sein sollte?



Der Grund dafür ist, dass Leinsamen reichlich Cadmium aus dem Boden speichert. Cadmium ist ein Schwermetall und kann in hohen Mengen giftig sein. Zudem enthalten Leinsamen Vorstufen von Blausäure, die in die Säure umgewandelt werden können.



Der Blausäuregehalt verflüchtigt sich beim Kochen. Sollte man Leinsamen also keinesfalls roh essen? Das ist kein Problem – sofern man nicht zu viele davon isst, muss man keine Sorge vor einer Vergiftung haben.

