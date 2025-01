Regelmäßiger Kaffeekonsum in Maßen soll außerdem das Risiko senken, an Diabetes Typ-2 zu erkranken.



Vier bis fünf Tassen am Tag kann man verschiedenen Untersuchungen zufolge problemlos trinken - insbesondere am Morgen. Sogar eine ganz leichte Abnehmwirkung stellt sich bei vier Tassen am Tag ein. Wunderdinge darf man sich davon aber nicht versprechen.