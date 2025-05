In ihnen steckt viel Kalzium, das ist gut für Knochen und Zähne. Außerdem enthalten Bohnen viel Magnesium, das Muskeln und Nerven stärkt sowie Folsäure, unentbehrlich für die Zellteilung und die Neubildung von Zellen.



Zudem ist in dem grünen Gemüse viel Eisen enthalten.



Besonders reich an Ballaststoffen, Protein, Eisen und Magnesium sind auch Kidneybohnen.



Achtung für Gichtpatienten: Bohnen enthalten auch Purin, das im Körper in Harnsäure umgewandelt wird.



Zudem sollten Bohnen nicht roh gegessen werden.



Im Kühlschrank sind sie nur kurz haltbar – nach ein bis zwei Tagen werden sie mehlig und bitter.