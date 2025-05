Beim Scheinfasten (englisch: "Fasting Mimicking Diet“, FMD) sind drei kleine Mahlzeiten am Tag erlaubt. Dabei stehen ausschließlich pflanzliche Nahrungsmittel auf dem Speiseplan.



Die Kalorienzufuhr wird während der fünftägigen Kur ungefähr halbiert: Am ersten Tag können Sie rund 1.100 Kilokalorien zu sich nehmen, an den vier Folgetagen nur noch rund 750–800 Kalorien.