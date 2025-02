Dass man Eier mit Vorsicht genießen soll - besonders bei einem hohen Cholesterinspiegel - daran halten sich noch immer viele ernährungsbewusste Menschen. Jetzt könnte es an der Zeit sein, umzudenken: Australische Forscher haben in einer umfangreichen Studie herausgefunden, dass Eier die Sterblichkeit verringern können.

... profitiert ganz besonders: Bei älteren Menschen mit gesunder Ernährung sank das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sogar um bis zu 44 Prozent. Eier in Maßen scheinen also ein gesundheitsfördernder Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung zu sein.



Auch wenn Ernährungsstudien oftmals fehleranfällig sein können - schließlich spielen so viele zusätzliche Faktoren wie Alter, Geschlecht oder Gesundheitszustand eine Rolle -, scheint das Ei damit wieder einen Schritt mehr aus seinem schlechten Image für die Gesundheit herauszutreten.



Schließlich enthalten Eier auch viele "Proteine und essenzielle Nährstoffe wie B-Vitamine, Folsäure, die fettlöslichen Vitamine E, D, A und K sowie zahlreiche Mineralstoffe und Spurenelemente", zählt Studienleiterin Holly Wild die Vorteile in einer Mitteilung der Universität auf.