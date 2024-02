Ständig aufs Handy starren, Apps, Mails und Newsfeed kontrollieren, bloß nichts verpassen! Das ist auf Dauer ungesund. Jeder in Deutschland verbringt am Tag mehrere Stunden in sozialen Medien. Sängerin Lena Meyer-Landrut fühlt sich davon überfordert, Schauspieler Lars Eidinger hat kürzlich sogar seinen Instagram-Account komplett gelöscht. Denn es geht auch ohne.

Digital Detox - digitale Entgiftung - ist im Trend. Eine bewusste Auszeit von digitalen Medien kann Wunder bewirken. Denn oft verlieren wir den Bezug zum echten Leben, zu unseren Freunden, zu uns selbst. Bildrechte: picture alliance/dpa | Yui Mok

So verbessern Sie Ihre Smartphone-Life-Balance

Wann greifen Sie zum Handy? In der U-Bahn? Wenn Sie in der Pause rauchen? Wenn Sie allein sind und sich langweilen? Durchbrechen Sie Ihre Routine und schalten Sie alle Geräte in den Flugmodus - oder ganz aus.

Eine Stunde am Tag, ein Tag in der Woche oder vielleicht auch nur im Schlafzimmer - Sie entscheiden. Verbannen Sie Smartphone, Tablet, Laptop, Netflix und Co. für einen bestimmten Zeitraum oder einen bestimmten Ort aus Ihrem Leben. Konsequent. Seien Sie nicht erreichbar. Die Welt dreht sich trotzdem weiter.

Lernen Sie danach einen neuen, bewussten und gesunden Umgang mit den digitalen Medien und Ihrer wertvollen Lebenszeit. Müssen Sie wirklich jeden Post kommentieren oder liken? Bildrechte: IMAGO / Westend61

Ich bin dann mal offline