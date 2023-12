Die Ziehung rund um "El Gordo" wird traditionell am 22.12. mit großem Pomp zelebriert und live im spanischen Fernsehen übertragen: In die Rolle der Lottofeen schlüpfen Kinder. Sie ziehen in einer mehrstündigen Zeremonie die Kugeln aus den Lostrommeln und präsentieren die Nummern singend auf der Bühne.

Die Papierlose für die Lotterie in Spanien kann prinzipiell jeder und jede kaufen - allerdings nur in Spanien. Online erwerben kann man die Lose nicht, auch wenn einige Anbieter das behaupten. Oftmals handelt es sich dabei um Betrüger oder um andere Lottospiele, die nichts mit "El Gordo" zu tun haben. Also lieber Finger weg.



Wer aber auf legalem Weg ein Los gekauft und damit gewonnen hat, muss sich beeilen: Der Gewinn muss innerhalb von drei Monaten in Spanien abgeholt werden. Außerdem müssen Lottogewinne in Spanien anders als in Deutschland noch versteuert werden.