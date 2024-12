1LIVE Krone 2024 Das sind die Gewinner des Abends

Zwei Gewinner des Abends standen bereits im Vorfeld fest: Die "1Live Krone" für die beste Unterhaltung ging in diesem Jahr an Toni und Felix Kroos für ihren Fußball-Podcast "Einfach mal luppen", über den Sonderpreis der Krone durften sich die Beatsteaks freuen.



Die weiteren Gewinner wurden am Abend (05.12.) live bei der Preisverleihung in Bielefeld bekannt gegeben.



Abräumer des Abends war der Rapper Ski Aggu. Bereits 2023 konnte der Musiker mit der Ski-Brille drei Preise mit nach Hause nehmen - so viele wie noch niemand vor ihm an einem Abend. Auch in diesem Jahr blieb er auf der Überholspur.



Seine Fans wählten ihn zum "Besten Künstler" des Jahres. Außerdem durfte er sich gemeinsam mit Zartmann über die Krone für den "Besten Alternative Song" freuen.



Alle Preisträger der "1Live Krone 2024" im Überblick:



Bester Song: $oho Bani - "Zeit, dass sich was dreht"

Beste Künstlerin: Paula Hartmann

Bester Hip-Hop/R&B Song: 01099 - "Küssen"

Bester Live Act: SDP

Bester Alternative Song: Zartmann & Ski Aggu - "Wie du manchmal fehlst"

Bester Newcomer Act: Berq

Bester Künstler: Ski Aggu