Felix Kroos und vor allem sein Bruder Toni waren es gewohnt, auf dem Fußballplatz erfolgreich zu sein. Jetzt gibt es auch auf dem Feld der Unterhaltung Grund zum Jubeln. Für ihren Podcast "Einfach mal luppen" werden die beiden am 5. Dezember mit einer "1Live-Krone" ausgezeichnet.



Die Begründung der WDR-Redaktion: Die Brüder geben regelmäßig Einblicke in den Fußballalltag und ihr Leben. Dabei teilten sie Geschichten, die sowohl für Fans als auch für Nichtfans zugänglich seien. Mit einer gehörigen Portion Humor und einem tiefen Einblick in die Sport- und Unterhaltungskultur schafften die beiden es, ihre Hörerinnen und Hörer zum Schmunzeln zu bringen und gleichzeitig zum Nachdenken anzuregen.

Toni Kroos hat seine Karriere als Profi-Fußballer nach der Europameisterschaft 2024 in Deutschland beendet. Sein Bruder hat die Fußballschuhe schon einige Jahre zuvor an den Nagel gehängt. Inzwischen ist Felix häufig als Fußball-Experte im Einsatz.

Am 5. Dezember ist es wieder so weit: Die 1Live-Krone wird verliehen - zum 25. Mal. Live im WDR Fernsehen ab 20:15 Uhr und im Radio können Fans die Preisverleihung verfolgen. Vorher geht es allerdings erstmal an die Abstimmung der Nominerten.



In insgesamt acht Voting-Kategorien gehen in diesem Jahr 30 Musikacts an den Start. Das sind die Nominierten in den Kategorien:



Bester Künstler:

Ski Aggu

Apache 207

Kontra K

Montez

Nico Santos

Beste Künstlerin:

Ayliva

Lea

Leony

Loi

Paula Hartmann

Bester Newcomer Act:

Berq

Blumengarten

Emilio

Esther Graf

Milano

Bester Live Act:

Ayliva

Nina Chuba

Provinz

Querbeat

SDP

Bester Song:

Adam Port, Stryv, Keinemusik - Move

Ayliva, Apache 207 - Wunder

Jaxomy, Agatino Romero, Raffaella Carra - Pedro

KAMRAD - So Good

Leony - Simple Life

Purple Disco Machine, ÀSDÌS - Beat of your heart

Shirin David - Bauch, Beine, Po

$OHO BANI, Herbert Grönemeyer, Ericson - Zeit, dass sich was dreht

Bester Hip-Hop/R&B Song:

01099 - Küssen

CIVO - Keine Homies

GReeN - Panama

Hava - Ja sagen

Nina Chuba - 80qm

Bester Alternative Song:

ENNIO, RIN - Zeit

Jeremias - Meer

Paula Hartmann, Trettmann - Atlantis

SOFFIE - Für immer Frühling

Zartmann, Ski Aggu, Dauner - wie du manchmal fehlst

In den Kategorien "Beste Unterhaltung" und "Sonderpreis" werden die Gewinner von der 1Live-Redaktion ausgewählt. Details zu den Nominierten in diesen Kategorien und zum diesjährigen Showkonzept sollen in den kommenden Wochen folgen.



Durch die diesjährige Jubiläumsausgabe wird Moderatorin Jeannine Michaelsen führen. Schon 2013 und 2014 hat sie die Preisverleihung präsentiert.



Eine Neuerung hat der WDR aber schon angekündigt: Passend zum Jubiläum soll es eine Neuauflage der Trophäe geben. Normalerweise nahmen die Gewinner eine Glaskugel mit goldener Krone in der Mitte mit nach Hause. Diese Trophäe soll nun durch einen rechteckigen Preis mit viel pinker Farbe ersetzt werden.



Bis zum 4. Dezember können Fans nun über ihre Favoriten abstimmen.