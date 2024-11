Am 5. Dezember ist es wieder so weit: Die 1Live-Krone wird verliehen - zum 25. Mal. Live im WDR Fernsehen ab 20:15 Uhr und im Radio können Fans die Preisverleihung verfolgen. Vorher geht es allerdings erstmal an die Abstimmung der Nominerten.



In insgesamt acht Voting-Kategorien gehen in diesem Jahr 30 Musikacts an den Start. Das sind die Nominierten in den Kategorien:



Bester Künstler:



Ski Aggu

Apache 207

Kontra K

Montez

Nico Santos



Beste Künstlerin:



Ayliva

Lea

Leony

Loi

Paula Hartmann



Bester Newcomer Act:



Berq

Blumengarten

Emilio

Esther Graf

Milano



Bester Live Act: