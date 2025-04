Fast alle, die die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen möchten, müssen den Einbürgerungstest absolvieren. Es gelten aber auch Ausnahmen - dazu zählen Minderjährige unter 16 Jahren, Personen mit deutschem Schulabschluss oder Studium in bestimmten Fachbereichen und Menschen, die aufgrund von Krankheit, Behinderung oder Alter nicht in der Lage sind, den Test zu absolvieren.



Für alle anderen werden 25 Euro pro Versuch und Teilnahme am Test fällig. Wer den Test nicht besteht, kann ihn beliebig oft wiederholen - allerdings werden jedes Mal erneut die 25 Euro fällig.



Fun Fact: Rund 98% aller Teilnehmer bestehen den Test - also keine Panik!