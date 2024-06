Valeriia hat ihre letzte Ruhe gefunden: Das getötete neunjährige Mädchen wurde in seiner ostukrainischen Heimat Pawlohrad beigesetzt. Fast 2.000 Kilometer vom Ort seines Todes entfernt.



Auf dem Hof ihrer Großeltern fand eine Trauerfeier für Valeria statt, an der etwa 100 Menschen teilnahmen.



Ihr Vater kann den Tod seiner Tochter noch immer nicht fassen. Im ukrainischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen ließ Roman Hudsenko seinen Gefühlen freien Lauf, wie u.a. die "Bild" berichtet: "Sie war so lebenslustig in allem. Sie hatte nie schlechte Tage. [...] Ich kann immer noch nicht glauben, dass meine neun Jahre alte Tochter getötet wurde".

Große Trauer auch in Döbeln

Nicht nur in der Ukraine, auch in Deutschland nahmen Hunderte Menschen Abschied von Valeriia: Auf dem Marktplatz in Döbeln kamen am 16.06. nach Angaben der Polizei rund 800 Menschen "jeden Alters" zusammen, um bei einer öffentlichen Trauerfeier zusammen zu beten.



Schon zuvor hatten die Bewohner der Kleinstadt versucht, ihrer Fassungslosigkeit Ausdruck zu verleihen. Sie legten Kerzen, Kuscheltiere, Bilder, Engelsfiguren und Blumen in der Nähe der Wohnung des Kindes nieder. "Warum hat man dir das angetan?", ist auf einem Zettel zu lesen. "Du hattest noch so viel vor dir", auf einem anderen.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Der gewaltsamen Tod des Mädchens hatte deutschlandweit für Bestürzung gesorgt.



Elf Tage nach dem Verschwinden Valeriias haben Ermittler nach Angaben der Staatsanwaltschaft Chemnitz in Prag einen 36-Jährigen unter dringendem Tatverdacht festgenommen.



Der Moldawier sei zuvor mit nationalem und europäischem Haftbefehl gesucht worden. Er befinde sich derzeit in tschechischer Haft und solle zeitnah nach Deutschland überstellt werden, so die Ermittlungsbehörde. Ein Auslieferungsersuchen sei gestellt worden.



Weitere Informationen, etwa in welcher Beziehung der Mann zu Valeriia oder ihrer Mutter steht, gab es zunächst nicht.

Valeriia auf dem Schulweg verschwunden