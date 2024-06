Eine Stadt in Trauer: Nach einer öffentlichen Trauerfeier beteten Hunderte Menschen auf dem Marktplatz von Döbeln für Valeriia. Nach Angaben der Polizei versammelten sich etwa 800 Personen "jeden Alters", um von dem ukrainischen Mädchen Abschied zu nehmen. Das für das Wochenende geplante Stadtfest wurde abgesagt.

Große Trauer in Döbeln

Schon zuvor hatten die Bewohner der Kleinstadt versucht, ihrer Fassungslosigkeit Ausdruck zu verleihen. Sie legten Kerzen, Kuscheltiere, Bilder, Engelsfiguren und Blumen in der Nähe der Wohnung des Kindes nieder. "Warum hat man dir das angetan?", ist auf einem Zettel zu lesen. "Du hattest noch so viel vor dir", auf einem anderen.



Auch an Valeriias Schule kämpfen Lehrer und Schüler mit der Nachricht, dass ein Kind aus ihrer Mitte gewaltsam aus dem Leben gerissen wurde. Schulpsychologen helfen den Kindern, mit der Situation umzugehen.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach dem gewaltsamen Tod der kleinen Valeriia aus Döbeln haben sich die Ermittler in den vergangenen Tagen auf die Suche nach dem Täter konzentriert. Diese Ermittlungen führten offenbar zum Erfolg. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Chemnitz von Freitag (14.06.) ist ein 36 Jahre alter Mann unter dringendem Tatverdacht in Prag festgenommen worden.



Der Moldawier sei zuvor per nationalem und europäischem Haftbefehl gesucht worden. Er sei derzeit in Tschechien in Gewahrsam und solle rasch nach Deutschland überstellt werden, heißt es von der Ermittlungsbehörde.



Weitere Auskünfte, etwa in welcher Beziehung der Mann zu Valeriia oder ihrer Mutter steht, gab es zunächst nicht.

Valeriia auf dem Schulweg verschwunden