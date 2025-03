Zunächst einmal wenig überraschend: Wer Astronautin oder Astronaut werden will, sollte gute bis sehr gute Schulnoten mitbringen - vor allem in den Naturwissenschaften. Weitere Voraussetzung für die Bewerbung bei der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA ist ein Hochschulabschluss in Physik, Biologie, Chemie, Mathematik, Medizin oder einer Ingenieurwissenschaft. Dass man sehr gut Englisch spricht, ist ebenfalls notwendig für die Bewerbung. Gut zu wissen: Auf der Raumstation ISS ist Russisch offizielle Sprache. Wer als Bewerberin oder Bewerber kein Russisch spricht, bekommt aber in der Ausbildung jede Menge Unterricht.

In der Aufbauausbildung geht es noch tiefer in den Stoff: Hier werden umfassende Kenntnisse und Fähigkeiten in Betrieb und Wartung von ISS-Modulen, Systemen, Nutzlasten und Transportraumschiffen vermittelt.



Am Ende sollen die Kandidatinnen alles wissen, was sie "bei praktisch jedem Flug zur ISS benötigen". Es geht aber auch um detailliertes Wissen im Umgang mit den Ressourcen und Daten an Bord, Robotertechnik oder medizinisches Wissen.



Erst im dritten Teil der Ausbildung (Dauer etwa 18 Monate) werden die Astronauten und Astronautinnen auf ihre tatsächliche Mission vorbereitet. Die Crew und das Ersatzteam werden darin geschult, was sie am Ende im All wirklich tun sollen. Die ESA-Astronauten führen auf ihren Missionen zur ISS etwa Experimente durch oder montieren und überprüfen Bauteile der Station.