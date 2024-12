Der Baum ist geschmückt, die Geschenke sind gekauft, der Weihnachtsbraten im Ofen, das Fest kann beginnen. Doch was für viele außerdem noch zu Weihnachten gehört, wird immer mehr zur Mangelware: Schnee. Die Hoffnung auf weiße Weihnachten gibt es jedes Jahr, doch statistisch gesehen gibt es recht selten Schnee in Deutschland Ende Dezember. Und dieses Jahr?

Chancen auf Schnee am Heiligen Abend gibt es in diesem Jahr am ehesten im Bergland. Am 24. Dezember könnte in einem Bereich zwischen Schwarzwald und Erzgebirge und alles südöstlich dieser Linie oberhalb von etwa 600 Metern Schnee liegen bleiben, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD).



Das Problem: Ganz sicher ist diese Vorhersage auch noch nicht.