All diese furchtbaren Zahlen und Fakten stehen in der aktuellen Kriminalstatistik 2024, die das Bundeskriminalamt nun vorgestellt hat. Die Gewalt gegen Frauen sei besorgniserregend, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Was also tun?



Benötigt würden laut Faeser ein stärkeres Schutz- und Hilfesystem, eine effektivere Strafverfolgung der Täter und die Einführung einer elektronischen Fußfessel, damit sich Täter nicht unbemerkt ihren Opfern nähern könnten. Eine Aufgabe für die nächste Bundesregierung.