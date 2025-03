Bundesweit wird es am Donnerstag (6.3.) einen Warnstreik geben. Bedeutet: Viele Kitas sind zu, der Müll wird nicht abgeholt - und noch viel krasser: Auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen kann von Normalität keine Rede sein. Was aber, wenn genau an dem Tag eine wichtige Operation ansteht? Und werden Menschen in Pflegeheimen am Donnerstag auch gut versorgt oder sich selbst überlassen?