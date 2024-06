Bei der Suche nach der vermissten Valeriia in Sachsen ist am Dienstag (11.06.) in einem Wald nahe der sächsischen Kleinstadt Döbeln eine Leiche gefunden worden.



Ob es sich um das neunjährige Mädchen handelt, werde nun nach Polizeiangaben geprüft. Am Mittwoch (12.06.) soll es dazu eine Pressekonferenz mit weiteren Informationen geben.



Zuletzt war Valeriia gesehen worden, als sie sich am 3. Juni auf den Weg zur Schule machte. Doch dort war sie nie angekommen.