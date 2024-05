Der Todeszeitpunkt liegt bereits rund vier Wochen zurück. Das Mädchen wurde nach HNA-Angaben in der Nacht vom 26. auf den 27. April von ihrer Familie bewusstlos und ohne Atmung in ihrem Zimmer gefunden. Der Notarzt habe nur noch den Tod der 13-Jährigen feststellen können.



Dem Bericht zufolge hatte das Mädchen an der Blackout-Challenge teilgenommen. Dabei geht es geht darum, zu zeigen, dass man es schafft, sich selbst bis zur Bewusstlosigkeit die Luft abzudrücken. Die Mutprobe soll möglichst viele Zuschauer auf das eigene Video locken und zudem für den besonderen Kick sorgen.