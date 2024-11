Auf diesen Tag haben Fans des großen Spektakels und des Profiboxens acht Monate gewartet. In der Nacht von Freitag auf Samstag (ab 2 Uhr) steigt der frühere Box-Champion Mike Tyson gegen den Social-Media-Star Jake Paul in den Ring. Es ist ein ungewöhnliches, weil sehr ungleiches Duell.



Mike Tyson war als Profi einer der gefürchtetsten Boxer, der sich in einem seiner legendärsten Kämpfe nicht scheute, seinem Gegner ein Stück Ohr abzubeißen. Doch das ist lange her. Heute ist er 58 Jahre alt und eigentlich im Box-Ruhestand. Gegen den 27-jährigen Youtuber Jake Paul will "Iron Mike" eine Ausnahme machen.

Bildrechte: picture-alliance / dpa | epa AFP

Spektakel vor 80.000 Fans

Der sportliche Wert des Kampfes hält sich in Grenzen, doch die Zutaten sorgen für Brisanz: Es ist das Duell des Altmeisters, der es noch einmal wissen will, gegen den Jungspund, der beweisen will, dass man mit Einsatz, Wille und guter Vorbereitung auch mit nur wenigen Jahren Boxerfahrung in den Box-Olymp aufsteigen kann. "Mit einem der berühmtesten Boxer in den Ring zu steigen, wird nicht nur der größte Kampf meines Lebens, er hat auch das Potenzial, die Geschichte des Boxens zu verändern", freut sich Paul auf den Kampf vor 80.000 Zuschauern im US-Bundesstaat Texas.

Jake Paul mit großer Fanbase

80.000 Zuschauer? Richtig gelesen, denn Jake Paul ist ein großer Star im Internet und damit zum Selfmade-Millionär geworden. In den USA ist er dank Youtube, TikTok, Instagram und Co. mindestens ein B-Promi. Elfmal stand er im Boxring, zehn Kämpfe davon gewann er. Das Duell gegen seinen bisher einzigen ernsthaften Gegner verlor Paul allerdings. Der Gegner im vergangenen Jahr: Tommy Fury, der Halbbruder des ehemaligen Schwergewichts-Weltmeisters Tyson Fury.

Bildrechte: IMAGO / USA TODAY Network

Der Favorit heißt Mike Tyson

Sollte es keine Absprachen über den Ausgang des Kampfes geben, wie manche befürchten, ist Tyson der klare Favorit. "Wenn ich gewinne, bin ich unsterblich", sagt er - und fügt hinzu: "Aber wenn es schlecht läuft, will ich nicht in einem Krankenhausbett sterben, sondern im Ring".

Die Kasse klingelt

So dramatisch Tyson seine Worte wählt, so schrill wird der Kampf vermarktet - und die Kasse klingelt. Die 80.000 Zuschauer im AT&T Stadium in Arlington, wo sonst die Dallas Cowboys aus der NFL spielen, zahlen für ihre Tickets fürstlich - das teuerste VIP-Paket soll astronomische zwei Millionen Dollar kosten. Der Streamingdienst Netflix, der im Vorfeld sogar eine dreiteilige Hochglanz-Doku produzierte, überträgt live und dürfte für die Rechte ebenfalls fürstlich zahlen. Insgesamt, so wird spekuliert, sollen Tyson und Paul jeweils bis zu 100 Millionen Dollar einstreichen.

Bildrechte: picture alliance/Newscom/Alika Jenner

Wer setzt sich durch?

Ob der Kampf sein Geld wert ist, bleibt allerdings fraglich. Ist Tysons Schlag auch nur ansatzweise so verheerend wie damals, als er 1986 als neuer Weltmeister die Welt schockierte? Kann der mit Youtube-Videos bekannt gewordene Paul, der erst vor wenigen Jahren ins Box-Geschäft eingestiegen ist, den Alten in den acht Runden à zwei Minuten zermürben?

