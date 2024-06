Offenbar hatte der 57-Jährige während eines Fluges von Miami nach Los Angeles mit massiven gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Tyson soll laut dem US-Magazin "People" kurz vor der Landung über Übelkeit und Schwindel geklagt haben. Den Berichten zufolge wurde nach der Landung in Los Angeles ein Arzt an Bord geholt. Wie ein Sprecher des Boxers erklärte, gehe es Mike Tyson mittlerweile "wieder großartig". Er sei "dem medizinischen Personal, das ihm geholfen hat, sehr dankbar". Nach Angaben des Sprechers sei das Unwohlsein während des Fluges die Folge eines Magengeschwürs gewesen.

In nur wenigen Wochen tritt Mike Tyson den großen Kampf gegen den 27-jährigen Social-Media-Star Jake Paul an. Tysons letzter Kampf war im November 2020 gegen Roy Jones Jr. und endete unentschieden.



Der Boxkampf zwischen Tyson und Paul steht in der Kritik. Der Altersunterschied sei zu groß, immerhin würden 30 Jahre zwischen den beiden liegen. Seinem erfahrenen Gegner erklärte Jake Paul in einem Statement: "Ich werde ihn niederschlagen, er wird meine Kraft spüren und ich werde als der Mann in Erinnerung bleiben, der Tyson das letzte Mal schlafen geschickt hat."