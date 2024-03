Das gab es noch nie! Studierende an der Uni Düsseldorf können bald ein bisschen Punk erleben, denn schon bald wird Campino als Professor an ihrer Uni lehren.

Wie die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf bekannt gegeben hat, wird der Sänger der "Toten Hosen" als Gastprofessor in zwei Vorlesungen seine Leidenschaft für Literatur, Lyrik und Kommunikation unter Beweis stellen.



Seine Vorlesungen tragen die Titel "Kästner, Kraftwerk, Cock Sparrer. Eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik" und "Alle haben was zu sagen. Die Kakophonie unserer Zeit" und finden beide im April statt.



Wer zur Vorlesung von Campino will, braucht allerdings ein bisschen Glück! Aufgrund des hohen Andrangs werden die Einlasskarten nämlich verlost - immerhin ist die Teilnahme kostenlos. Wie man an der Verlosung teilnehmen kann, erfahren Sie hier!