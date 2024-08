Aus seiner Zeit im Londoner "Ritz" berichtet der Profi-Koch über schlimme Zustände: "Neben mir wurde jemand mit einem heißen Messer verbrannt, weil er die Stopfleber nicht schnell genug geschält hat. Ich war selber dabei, wie jemand in der Küche von sechs Leuten zusammengetreten wurde, weil er uns so massiv auf den Sack ging", so Tim Mälzer.

Das Fass zum Überlaufen brachte ein Essen für die britische Königsfamilie. Obwohl die Küche des "Ritz" ein perfektes Menü ablieferte, kam es nach getaner Arbeit zu heftigen Szenen hinter den Kulissen.



"Der 'Pen Pusher' hat uns so zur Sau gemacht und den Küchenchef so erniedrigt, dass er auf dem Boden zusammengebrochen ist und sich eingenässt hat." Den Mann, zu dem er damals aufgeschaut habe, so zu sehen, habe ihn am nächsten Tag zur Kündigung bewogen.



"Es war eine harte und desillusionierende Zeit", erzählt Tim Mälzer, der sich damals vornahm, als Chef so nie werden zu wollen.