Am Sonntag (10.12.2023) sehen wir den Bilderbuch-Norddeutschen mit dem trockenen Humor wieder vor der Kamera. Und das in einer eher abgedrehten Rolle: Buck spielt in "Der Mann, der in den Dschungel fiel" einen Münsteraner, den alle im paraguayischen Dschungel verloren geglaubt haben. Er ist aber wieder zurück - und inzwischen ein gefeierter Autor.



Dass der seinen Erfolg noch genießen kann, hat er Professor Boerne zu verdanken, der ihn vor einem anaphylaktischen Schock rettet. Boerne, gespielt von Jan Josef Liefers, und sein Kollege haben dieses Mal keinen Mord aufzuklären. Sie müssen einen verhindern.



Detlev Buck erkennt sich in der Rolle des verlorenen Starautors sogar wieder: