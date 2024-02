Roland-Kaiser-Fans müssen jetzt ganz stark sein! Der Kaiser gönnt sich zum allerersten Mal seit seinem Comeback im Jahr 2011 eine längere Auszeit, um sich einen Traum zu erfüllen. Mit einem Luxusliner geht es auf große Kreuzfahrt rund um die Welt - und das für mehr als 100 Tage. "Wir haben immer schon davon geträumt, eine Weltreise zu machen", sagt der 71-Jährige im Interview mit dem Magazin "Bunte". "Wenn mich vor zehn Jahren jemand gefragt hätte, ob ich mir vorstellen könne, mal in Guatemala, auf den Fidschi-Inseln oder auf Samoa sein zu können, hätte ich sicherlich gelacht." Aber jetzt ist Schluss mit lustig, der Kaiser macht Ernst. Mehr als drei Monate müssen die Fans dann auf ihren Schlagerstar verzichten. Hauptsache der Kaiser legt pünktlich zur Dresdner Kaisermania wieder an...

Nach sieben Jahren ist alles aus! Schauspielerin Lina-Larissa Strahl und ihr Freund, Schauspieler Tilman Pörzgen, haben sich getrennt. Das hat die 26-Jährige jetzt gegenüber der "Bild" verraten. Kennengelernt hatte sich das Paar am Set von "Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs" - 2016 machten sie ihre Beziehung öffentlich. Die beiden sollen bereits seit einer Weile getrennt sein. Ihr letztes gemeinsames Foto posteten sie vor fünf Monaten auf Instagram.

Dass "Bergdoktor"-Star Mark Keller nicht nur schauspielern, sondern auch singen und tanzen kann, stellt er auf Instagram immer wieder zur Schau. Bald wird er sein Rhytmus-Gefühl bei "Let's Dance" beweisen müssen - vor einer strengen und fachkundigen Jury. Wen er als Unterstützer nicht dabei haben möchte? Seine Söhne Aaron und Joshua! Dabei ist das Dreier-Gespann doch sonst so unzertrennlich...

Im Interview mit RTL verrät Mark Keller den Grund: "Wenn sie im Publikum sitzen, dann nur außer Sichtweite", so der Schauspieler. Der Grund: "Meine Söhne schimpfen dann immer, weil ich mich vertue. Joshua ist Profi."



Oh oh, kann da jemand nicht mit Gegenwind umgehen? Doch, versichert Mark Keller: "Wenn mir einer konstruktive Kritik sagt, dann bin ich absolut kritikfähig." Doch wenn er seine "Jungs nur anschaue, war's das, dann kann ich die Choreografie vergessen".