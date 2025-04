Die Fernsehjournalistin ist 1981 in Wismar in Mecklenburg geboren worden und ist in Kühlungsborn aufgewachsen. Die Ostsee, das ist für sie Heimat, auch wenn sie jetzt mit ihrer Familie in Hamburg lebt.



Romy Hiller ist Mutter von zwei Töchtern und natürlich hat sie die Entscheidung, in der meistgesehenen deutschen Nachrichtensendung Sprecherin zu werden, mit ihrer Familie abgestimmt, denn spätestens ab jetzt wird sie überall erkannt werden.