Jens Riewa, 1963 in Lübben im Spreewald geboren, war bereits in der DDR Nachrichtensprecher, ist seit 1991 beim NDR, seit 2005 spricht er die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau. 2020 wurde er Chefsprecher - als Nachfolger von Jan Hofer.



Zudem moderiert er auch andere Sendungen und Events, arbeitet als Model-Scout und ist Inhaber einer Firma für fliegende Kamerasysteme. Seit April 2024 gehört er mit Marwa Eldessouky und Ralph Caspers zum Experten-Trio der Ratesendung "Frag mich was Leichteres!".



Was kaum jemand weiß: Jens Riewa ist alleinerziehender Vater eines erwachsenen Sohnes, mit dem ihn eine liebevolle Beziehung verbindet und der ihm gerne und häufig rote Rosen schenkt. Auch das verriet er als Gast im "Käpt'ns Dinner".