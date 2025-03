26.03.2025 |

Es wird bunt in der "Sesamstraße"! Riccardo Simonetti schaut bei Samson, Elmo, Finchen und Co. vorbei und bringt neben jeder Menge Glitzer und einem neuen Lied auch eine ordentliche Portion Self-Empowerment mit.

Ich liebe es, dass es der Sesamstraße schon immer gelungen ist, ernste Themen kindgerecht zu verpacken. Riccardo Simonetti NDR

Der 32-Jährige ist selbst Fan der "Sesamstraße", denn in der NDR-Sendung würden Kinder nicht angelogen oder für doof verkauft, sondern man nehme sie an die Hand und führe sie an wichtige Themen heran, erklärt er. In den neuen Folgen wird es auch mit dem Zaubererduo Siegfried & Joy lustig und vor allem magisch.

Es war kunterbunt, es war aufregend und wir haben natürlich alle unsere lieben Charaktere kennengelernt. Siegfried & Joy NDR

Bildrechte: NDR/Sesame Workshop/Niklas Kusche

Die beiden Magier setzen alles daran, die schlechte Laune von Zauberfee Abby einfach wegzuzaubern. In der beliebten Kindersendung waren auch schon Stars wie Klaas Heufer-Umlauf, Herbert Grönemeyer, Lena Meyer-Landruf oder Jan Delay zu Besuch.

Die Musik von Rosenstolz bewegt die Fans auch nach dem Tod von Sängerin AnNa R. Wenige Tage nach dem überraschenden Tod der 55-Jährigen sind ihre Lieder wieder in den Top 100 der deutschen Charts.



Bei den Singles gelang ihr mit "Ich bin ich (Wir sind wir)" auf Platz 72 und "Liebe ist alles" auf Platz 89 ein beachtliches Comeback, wie die für die Charts zuständige GfK Entertainment mitteilte.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Michael Kappeler

Im Album-Ranking finden sich die beiden Rosenstolz-Platten "Lass es Liebe sein - Die schönsten Lieder" (Platz 29) und "Das große Leben" (Platz 61) sowie das Solo-Album der Musikerin "König:in" (Platz 82).



Die charismatische Sängerin war am 17. März 2025 im Alter von 55 Jahren unerwartet in ihrer Berliner Wohnung verstorben. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer emotionalen Tiefe prägte sie über zwei Jahrzehnte die deutsche Popmusik. Zusammen mit Peter Plate schuf sie unvergessliche Hits. Das zeigt sich jetzt wieder in den Charts.

Seit fast 26 Jahren moderiert Günther Jauch nun schon die Quizshow "Wer wird Millionär?". In dieser Zeit dürfte der 68-Jährige einiges gelernt haben, aber wie sieht es eigentlich mit seinen schulischen Leistungen aus? Jauch hielt sich dazu bisher sehr bedeckt, nun aber wurde das Geheimnis gelüftet.

Bildrechte: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

In der RTL-Sendung behauptete Publikumsjoker Alexander Krewer einfach mal ganz frech: "Abidurchschnitt 3,4, Herr Jauch, ne?". So ganz falsch lag er damit nicht. Günther Jauch antwortete mit gespielter Empörung: "Das ist eine Verleumdung. Das bestreite ich. Niemals!" Dann stellte er richtig: "Ich hatte einen Abiturdurchschnitt von 3,1!"



Wer hätte das gedacht?

Nach ihrer Krebserkrankung steht Franka Potente wieder vor der Kamera. Die Diagnose im April 2023 war für Franka Potente ein Schock. Mittlerweile ist sie wieder krebsfrei und mit einem neuen Serien-Projekt am Start.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Felix Hörhager