"Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind" - das sang Katy Perry einst in ihrer Hit-Single "Firework". Wie die besungene Plastiktüte, die durch die Luft schwebt - so wird sich Katy Perry bald selber fühlen können - oder jedenfalls so ähnlich.



Schon im Januar gab die Sängerin bekannt, an Bord der Blue-Origin-Rakete "New Shepard" ins All zu fliegen. Jetzt steht der Starttermin fest: Am 14. April um 8.30 Uhr Ortszeit wird Katy Perry mit der rein weiblichen Crew ins Weltall starten. Der Flug wird etwa elf Minuten dauern und die Kármán-Linie überschreiten, die als Grenze zum Weltraum gilt.