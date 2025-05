Ich wusste immer, was ich möchte im Leben. Und ich dachte mir, alle meine Vorbilder haben das, was ich heute habe, verloren, wenn sie sich zu sehr auf Alkohol und Drogen eingelassen haben.

Zu seiner Teilnahme im Streaming-Format "LOL - Last one Laughing" sagt er: "Es war ein Schritt außerhalb meiner Komfortzone, wo Menschen ja auch irgendwie denken, ich brauche irgendwas, um mich zu beruhigen."



Dem widerspricht er ganz klar: "Ich bin der Meinung, wenn ich es nicht in mir finde, wenn ich es nicht schaffe, das in mir selber zu erzeugen, dann ist es auch nicht das Richtige für mich."