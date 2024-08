"Heute hatte ich das Glück, den wunderbarsten Mann zu heiraten, den ich je in meinem Leben getroffen habe", so der 31 Jahre alte Simonetti stolz. Und weiter: "Steven, du bist ein Geschenk für jeden Raum, den du betrittst, sorgst dafür, dass sich jede einzelne Person in dich verliebt, die dich kennenlernt, und du hast mich als deinen Ehemann ausgewählt? Was für ein Privileg!"