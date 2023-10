Die beiden Hunde Muick und Sandy hatten bei dem Staatsbegräbnis der Queen am 19. September sogar die Ankunft des Sargs ihres Frauchens auf dem Schlossgelände in Windsor erwartet. Die beiden Hunde wurden nach der Beerdigung der britischen Monarchin von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson aufgenommen und haben sich wohl, so Ferguson in einem Interview mit der britischen Zeitung „The Telegraph“, gut in ihrem neuen Zuhause in Windsor eingelebt.